الغزيون يستعدون لـ #جمعة_الحرية_والحياة

يستعد الغزيون عصر اليوم الجمعة، للمشاركة في فعالية #جمعة_الحرية_والحياة ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت في الثلاثين من مارس الماضي.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي ستنطلق بعد العصر اليوم في مخيمات العودة كافة قرب "السياج الفاصل" شرق قطاع غزة.

وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، اضافة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة.

وبلغ اجمالي عدد شهداء مسيرات العودة منذ 30 اذار الماضي 158 شهيدا، ونحو 17500 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز.