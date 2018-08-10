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الحارس الاسباني ريكو ينضم إلى فولهام معارا من اشبيلية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:07 - 10 اغسطس 2018
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تعاقد فولهام الصاعد حديثا للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس مع الحارس الاسباني سيرجيو ريكو على سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من اشبيلية.

 

وخاض ريكو (24 عاما)، خريج أكاديمية اشبيلية، 170 مباراة مع النادي الأندلسي خلال مسيرته وشارك في مباراة دولية واحدة مع منتخب اسبانيا.

وظل ريكو ركيزة مهمة في اشبيلية خلال أربعة مواسم وتوج بلقب الدوري الأوروبي مرتين قبل أن يفقد مكانه بالتشكيلة الأساسية في الموسم الماضي.

وقال توني خان مدير الكرة في فولهام ”ينضم سيرجيو إلى مجموعة من الحراس الموهوبين جدا بنادينا ويلائم رؤيتنا لتعزيز قوة التشكيلة وهو المطلوب لمواجهة أندية الصفوة بالدوري الممتاز“.

وقد ينضم ريكو لتشكيلة فولهام عندما يستضيف كريستال بالاس في الجولة الافتتاحية للدوري يوم السبت.

كما أكد فولهام ضم الظهير الأيسر جو برايان من بريستول سيتي لمدة أربع سنوات مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي.

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