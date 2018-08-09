اعتقال المتهم بإشعال حرائق كاليفورنيا.. ومليون دولار كفالة للإفراج عنه

أعلنت الشرطة الأمريكية مساء اليوم الخميس، القبض على شخص متهم بإشعال أعنف سلسلة من الحرائق في تاريخ ولاية كاليفورنيا، التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص منذ نشوبها نهاية يوليو / تموز الماضي.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية عن مسؤولين في غابة "كليفلاند" الوطنية قولهم، إن "فوريست غوردون كلارك (51 عاما) يواجه تهمتين جنائيتين، أولهما تعمد إشعال الحريق، وثانيهما التهديد بالإرهاب، إضافة إلى جنحة مقاومة السلطات أثناء القبض عليه".

كما حددت السلطات الأمريكية مبلغ مليون دولار كفالة للإفراج المؤقت عنه، بحسب المصدر نفسه.

ويُتهم كلارك بإشعال ما يسمى الحريق المقدس الذي نشب على بعد 15 كيلومترا مربعا من منطقة جبال "سانتا آنا" في الولاية.

وأدت الحرائق المستمرة إلى نزوح ما لا يقل عن 20 ألف ساكن بالمناطق المجاورة لها، كما دمرت أكثر من ألف منزل، فيما لا تزال قوات مكافحة الحرائق تحاول السيطرة الكاملة عليها.