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الجهاد الإسلامي تدين استهداف الاحتلال لمقر الجالية المصرية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:58 - 09 اغسطس 2018
قصف مبنى المسحال قصف مبنى المسحال
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دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العدوان الإسرائيلي الذي مؤسسة ثقافية تضم مقر الجالية المصرية والمركز الثقافي المصري.
وأوضحت حركة الجهاد في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن "قصف الاحتلال الإسرائيلي لمركز المسحال ومقر الجالية المصرية والمركز الثقافي المصري يكشف محاولات الاحتلال للنيل من الهوية الثقافية الوطنية والقومية عبر تدمير مؤسسة ثقافية ومركزاً يجسد الحضارة والتاريخ المصري الذي كانت غزة ولا زالت نقطة تواصل له مع الشام".

وشددت الحركة أن "العدوان المستمر يفضح تماماً نوايا الاحتلال وإرهابه تجاه شعبنا الفلسطيني".

وكانت طائرات الاحتلال الحربية قد قصفت مبنى سعيد المسحال الثقافي غرب مدينة غزة ما أدى إلى تدميره بالكامل واصابة 18 مواطنا من السكان المجاورين لمقر المؤسسة.

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