حماس: تعمد الاحتلال قصف المراكز الثقافية "سلوك همجي"

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن تعمد الاحتلال استهداف المراكز الثقافية بالقصف والتدمير، "كما حدث مع مركز المسحال الثقافي" هو سلوك همجي وينتمي لعصور التخلف التي تحارب الثقافة بالنار والبارود.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي مساء الخميس، إن تعمد تدمير هذا المركز الذي يضم مقر الجالية المصرية، هو محاولة إسرائيلية لتخريب الجهود المصرية في قطاع غزة، ويؤكد أن الاحتلال هو عدو لكل مكونات الأمة العربية.

وكانت طائرات الاحتلال الحربية قد قصفت مبنى سعيد المسحال الثقافي غرب مدينة غزة ما أدى إلى تدميره بالكامل واصابة 18 مواطنا من السكان الماجورين لمقر المؤسسة.