واللا الإسرائيلي: مصر تبذل جهوداً كبيرة لوقف التصعيد

نقل موقع واللا الإسرائيلي عن مصدر مصري قوله "إن مصر تبذل جهوداً كبيرة بهدف التوصل لوقف التصعيد بين اسرائيل وقطاع غزة".

وأوضح المصدر -وفقا للموقع الإسرائيلي- أن اتصالات تجري بين جميع الاطراف من أجل تثبيت التهدئة، ووقف إطلاق النار.

في السياق، زعم مسؤول سياسي اسرائيلي "أن حماس تلقت ضربة قوية واسرائيل ستواصل العمل بكل قوة"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب افيغدور ليبرمان اعطيا التعليمات لقيادة الجيش للاستعداد لأي سناريو محتمل مع غزة.

وكانت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، قد أعلنت ظهر اليوم الخميس ان جولة التصعيد الحالية انتهت وان استمرار الهدوء في غزة مرتبط بسلوك الاحتلال الاسرائيلي.