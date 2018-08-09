نتنياهو وليبرمان ينهيان مشاورات بشأن غزة

أفادت تقارير صحفية عبرية مساء الخميس، بانتهاء جلسة تقدير موقف للوضع الأمني على الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة، بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، حيث كانت قد بدأت الساعة 12 ظهر اليوم.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن "الكابينت" الإسرائيلي، سيلتئم مساء اليوم الخميس في مجمع وزارة الأمن "الكرياه" لبحث التطورات الجارية في غزة.

وذكرت القناة 14 العبرية، أن نتنياهو، بدأ جلسة طارئة مع ليبرمان، ورئيس أركان الجيش ورئيس الشاباك في مقر "الكرياه" قبيل اجتماع الكابينت، وفق "عكا للشؤون الإسرائيلية".

ونقلت القناة ذاتها عن مصدر سياسي مطلع على جلسة تقدير الموقف، أن نتنياهو وليبرمان أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لأي تطور.

ووفق القناة، فإن الاعتقاد يسود بأن حماس تلقت ضربة قاسية، فيما ستواصل إسرائيل العمل بقوة ضد أي هجوم، مضيفةً : "يبدو أن التوجه لدى القيادة السياسية والجيش نحو توسيع الرد العسكري في قطاع غزة".

من جهتها، قالت القناة السابعة العبرية في وقت سابق إن نتنياهو عقد ليلة الأربعاء، "جلسة أمنية طارئة لتقييم الوضع في أعقاب التصعيد في قطاع غزة"، بمشاركة ليبرمان، ورئيس جهاز الشاباك، ورئيس الأمن القومي الإسرائيلي، ورئيس الأركان غادي آيزنكوت، وعدد من كبار قيادات الجيش، بمقر وزارة الأمن في تل أبيب.

إلى ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن اتصالات تجريها كل من مصر وقطر والأمم المتحدة مع كل من إسرائيل وحركة حماس في محاولة لتجنب مواجهة عسكرية جديدة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حكومة نتنياهو أبلغت مصر بأنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار حتى موعد اجتماع الكابينت فإنها ستوسع عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة".

وكانت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، قد أعلنت ظهر اليوم الخميس ان جولة التصعيد الحالية انتهت وان استمرار الهدوء في غزة مرتبط بسلوك الاحتلال الاسرائيلي. بحسب ما أوردته قناة الجزيرة القطرية.