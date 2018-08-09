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مسؤول إسرائيلي: الجيش مستعد لأي سيناريو مع غزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 17:59 - 09 اغسطس 2018
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب افغدور ليبرمان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب افغدور ليبرمان
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قال مسؤول سياسي إسرائيلي، اليوم الخميس، إن "حماس" تلقت ضربة قوية وإسرائيل ستواصل العمل بكل قوة.

جاء ذلك في أعقاب انتهاء جلسة تقييم للوضع الراهن في مقر وزارة الحرب الإسرائيلية بتل أبيب.

وأضاف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان أعطيا التعليمات لقيادة الجيش الاستعداد لأي سيناريو محتمل مع غزة.

وقد نقل اليوم لمستشفى برزيلاي في عسقلان 31 مستوطناً، لا زال من بينهم 7 يتلقون العلاج داخل المستشفى، في حين تم تصريح الأخرين لمنازلهم في غلاف غزة.

ووفق موقع واللاه العبري، فإن الحديث يدور عن مصابين بالهلع وبشظايا الصواريخ التي أطلقت من غزة.

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