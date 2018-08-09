مارسيلو يسير على خطى رونالدو

نقلت صحيفة "The Daily Mai" البريطانية خبرا عن رغبة البرتغالي رونالدو بأن يلحق به البرازيلي مارسيلو خلال فترة الانتقالات الحالية إلى "يوفنتوس" الإيطالي.

حيث يرغب البرتغالي بجلب البرازيلي إلى نادي السيدة العجوز، بحسب ما أفادت الصحيفة البريطانية نقلا عن "Tuttosport" الإيطالية.

وصرح العديد من وسائل الإعلام الإيطالية عن تفكير البرازيلي بالانتقال إلى "يوفنتوس" للعب بجوار صديقه السابق.

يذكر بأن الثنائي قد فاز معا بجميع البطولات المحلية الإسبانية، إضافة إلى أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا.

وفي حال تم الانتقال سيكون نادي ريال مدريد أمام مشكلة حقيقية بعد رحيل كل من المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي رونالدو بالإضافة لإصرار الكرواتي لوكا مودريتش على مغادرة النادي الى "إنتر ميلان".

وبحسب الصحيفة الإيطالية فإن الصفقة متوقفة على انتقال الظهير الأيسر إلى "يوفنتوس"، أليكس ساندرو، إلى "باريس سان جيرمان" في حال قدم الأخير عرضا مناسبا للشراء.