عموري من العين الاماراتي للدوري السعودي

أعلن نادي العين بطل الدوري الإماراتي، الخميس، أن لاعب وسطه الدولي عمر عبد الرحمن "عموري" انتقل إلى صفوف الهلال السعودي دون أن يجدد عقده معه.

وأعلن الهلال، الأربعاء، ضم "عموري" لموسم واحد من دون ذكر تفاصيل إضافية عن العقد، سيما أن الاتفاق السابق بين العين واللاعب كان يتضمن تجديد عقده معه، قبل الانتقال إلى بطل الدوري السعودي بنظام الإعارة.

لكن رئيس نادي العين، غانم الهاجري وضع حدا لما أشيع عن تجديد عموري عقده مع العين حتى 2021، قبل الانتقال إلى الهلال بقوله "لا يمكن إعارة أي لاعب غير مسجل في كشوفات النادي، ولا يمكن أيضا تسجيل أي لاعب لم يوقع على العقد بحسب قانون سقف الرواتب".

وأضح الهاجري عبر حسابه في تويتر أن "عموري انتهى عقده مع العين، ولم يتم تجديد عقده حسب الاتفاق المسبق، إلا بشروط وضمانات خارجة عن صلاحيات شركة كرة القدم، وهذا حق أي لاعب يبحث عن مصلحته".