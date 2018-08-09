جماهير غزة تشيَّع جثامين شهدائها الثلاثة

شيّعت جماهير غفيرة في قطاع عزة، ظهر اليوم الخميس، جثامين ثلاثة شهداء ارتقوا إثر الغارات الصاروخية التي شنتها طائرات الاحتلال الحربية على عدة مناطق في القطاع، منذ مساء أمس الأربعاء حتى صباح اليوم.

ففي شمال قطاع غزة، شيّع عشرات الآلاف جثمان الشهيد القسامي علي الغندور (31 عامًا) من سكان معسكر جباليا، والذي ارتقى في غارة "إسرائيلية" غرب بلدة بيت لاهيا.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من أمام مسجد الصالحين بعد تأدية صلاة الجنازة على روحه، وصولًا إلى المقبرة حيث موارته الثرى.

وردّد المشاركون في مسيرة التشييع شعارات غاضبة تستنكر العدوان "الإسرائيلي" على غزة، وتنادي بالثأر لدماء الشهداء.

وفي المنطقة الوسطى لقطاع غزة شيّعت الجماهير جثماني الشهيدة إيناس خماش (23 عامًا) وابنتها الطفلة بيان خماش (عام ونصف)، والتين ارتقتا نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم، في دير البلح.

ومنذ مساء أمس، وطائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن عشرات الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة، فيما واصلت فصائل المقاومة ردها على جرائم الاحتلال بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في منطقة ما يُسمى "غلاف غزة".







