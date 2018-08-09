تحذير من تداعيات نفاد وقود المستشفيات في غزة

حذر القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية من التداعيات الخطيرة لنفاد الوقود المخصص لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات والمؤسسات الصحية في ظل انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

ويشير القطاع الصحي إلى أن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم مع غزة ومنع إدخال كافة المواد بما فيها الوقود وكذلك عدم توفر التمويل الكافي لشراء الوقود إن وجد في ظل العدوان الاسرائيلي المتواصل على شعبنا وارتفاع أعداد الجرحى، ينذر بمخاطر كبيرة على الأوضاع الصحية برمتها.

وأكد بيان الشبكة أن الاحتلال ينتهك من خلال هذه الإجراءات كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها أحد الحقوق الأساسية وهي الحق في تلقي الخدمة الطبية اللائقة.

وطالب بيان الشبكة بضرورة تحرك الأطراف الدولية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل رفع الحصار بشكل كامل وإدخال كافة المواد والمستلزمات وضمان حرية الحركة الامنة للمرضى والطواقم الطبية من وإلى قطاع غزة.

كما دعت لضرورة توفير الدعم اللازم للقطاع الصحي وفي مقدمة ذلك شراء الوقود والادوية والمستلزمات الطبية اللازمة بما يمكنه من القيام بمهامه وتقديم خدماته لمن يحتاجها.