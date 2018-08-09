الكوريتان تعقدان محادثات رفيعة المستوى يوم 13 أغسطس

اتفقت كوريا الجنوبية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اليوم (الخميس) على إجراء محادثات رفيعة المستوى يوم 13 أغسطس في قرية بانمونجوم الحدودية، حسبما أفادت وزارة التوحيد في سول.

وعرضت كوريا الديمقراطية على نظيرتها الجنوبية في وقت سابق اليوم إجراء حوار رفيع المستوى يوم 13 أغسطس في تونجيلجاك، مبنى كوري ديمقراطي في بانمونجوم، بهدف تطبيق إعلان بانمونجوم.

وقبلت كوريا الجنوبية اقتراح الحوار من أجل مناقشة تطبيق الإعلان الذي وقعه رئيس كوريا الجنوبية موون جاي -إن والزعيم الأعلى لكوريا الديمقراطية كيم جونج أون في القمة الأولى بينهما التي عقدت يوم 27 أبريل في قرية بانمونجوم.