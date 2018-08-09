الحارس الأغلى في التاريخ: الإسباني كيبا في تشيلسي

حسم نادي تشيلسي الإنجليزي صفقة حارس مرمى أتلتيك بلباو، كيبا أريزابالاغا، ليخلف اللاعب البلجيكي، تيبو كورتوا، الذي انضم إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وتوجه الحارس الإسباني، كيبا، إلى العاصمة البريطانية، لندن، وأنهى الفحوصات الطبية مع البلوز، أمس الأربعاء، وذلك بعد دفع مبلغ 80 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد كيبا مع أتلتيك بلباو بمقر الاتحاد الإسباني.

ومع الإعلان الرسمي لتشيلسي عن صفقة كيبا، بات الحارس الأغلى في التاريخ متخطيا حارس ليفربول، أليسون بيكر، المنتقل من روما مقابل 75 مليون يورو، كما حطمت الصفقة رقما قياسيا جديدا بتنصيب كيبا كأغلى لاعب إسباني على الإطلاق متخطيا ألفارو موراتا (65 مليون يورو)، وفرناندو توريس (59 مليون يورو).