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سقوط صاروخ في بئر السبع لأول مرة منذ 2014

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:26 - 09 اغسطس 2018
مناورة سقوط صواريخ.JPG مناورة سقوط صواريخ.JPG
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ذكرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة وسقط في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة لأول مرة منذ عام 2014.

وقالت وسائل الإعلام، أن صاروخاً من نوع غراد سقط في منطقة مفتوحة في بئر السبع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المستوطنين.

يُشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعتين من الشبان شمال ووسط قطاع غزة ما دفع المقاومة للرد على جريمة الاحتلال باستهداف بئر السبع بصاروخين من نوع غراد.

وكانت المقاومة أعلنت ظهر اليوم انتهاء جولة التصعيد من جانب واحد وإن استمرار الهدوء مرتبط بسلوك الاحتلال وقالت: "إن المقاومة ردت على جرائم العدو التي كان آخرها قتل عنصرين من المقاومة أثناء التدريب".

يذكر أن المقاومة قصفت المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بعشرات القذائف الصاروخية رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي شن مساء أمس الأربعاء سلسلة من الغارات تجاه مواقع مدنية وعسكرية في قطاع غزة أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم أم حامل وطفلتها، وأصيب نحو 12 مواطناً بجراح مختلفة.

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