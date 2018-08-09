سقوط صاروخ في بئر السبع لأول مرة منذ 2014

ذكرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة وسقط في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة لأول مرة منذ عام 2014.

وقالت وسائل الإعلام، أن صاروخاً من نوع غراد سقط في منطقة مفتوحة في بئر السبع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المستوطنين.

يُشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعتين من الشبان شمال ووسط قطاع غزة ما دفع المقاومة للرد على جريمة الاحتلال باستهداف بئر السبع بصاروخين من نوع غراد.

وكانت المقاومة أعلنت ظهر اليوم انتهاء جولة التصعيد من جانب واحد وإن استمرار الهدوء مرتبط بسلوك الاحتلال وقالت: "إن المقاومة ردت على جرائم العدو التي كان آخرها قتل عنصرين من المقاومة أثناء التدريب".

يذكر أن المقاومة قصفت المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بعشرات القذائف الصاروخية رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي شن مساء أمس الأربعاء سلسلة من الغارات تجاه مواقع مدنية وعسكرية في قطاع غزة أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم أم حامل وطفلتها، وأصيب نحو 12 مواطناً بجراح مختلفة.