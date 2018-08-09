تأجيل جلسة الكابنيت حتى السادسة مساءً

أفادت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه تقرر تأجيل جلسة "الكابنيت" حتى الساعة 6:30 مساءً بعد تدخل نيكولاي ميلادنوف المنسق الخاص لعملية "السلام" في الشرق الاوسط.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت سلسلة غارات استهدفت العشرات من المواقع المدنية والعسكرية في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ مساء أمس الأربعاء وحتى الآن.

وكان "الكابنيت" قد عقد جلسة خاصة في ساعات متأخرة من مساء أمس، وتقرر جلسة أخرى ظهر اليوم حتى تدخل ميلادنوف وتم تأجيل الاجتماع.

يُشار إلى أن المقاومة الفلسطينية أعلنت انتهاء جولة التصعيد من جانب واحد بعد ظهر اليوم الخميس.