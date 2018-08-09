والد الأسير النفاع يستنكر إهمال قضية ابنه إعلاميا

حذر والد الأسير عزمي النفاع من جنين الخميس، من تداعيات الإهمال الطبي لنجله الذي ما زال يعاني من تداعيات إصابته برصاص الاحتلال عند اعتقاله.

وقال والده في تصريح صحفي إن سلطات الاحتلال ما زالت ترفض وتماطل في الموافقة على إجراء عملية جراحية له في الفك، ما يجعل حالته تزداد سوءًا.

وأشار إلى أن كل المحاولات مع سلطات الاحتلال باءت بالفشل في ظل الإهمال الطبي الذي يتعرض له نجله المعتقل منذ ثلاث سنوات.

وكان والده انتقد في وقت سابق على صفحته على "فيسبوك" "الإهمال الإعلامي" لقضية ابنه وكثير من الأسرى، مشيرًا إلى أن هناك انتقائية للإعلام في التعامل مع ملف الأسرى.

يذكر أن نجله عزمي حكم بالسجن 20 سنة بتهمة تنفيذ عملية دهس على حاجز زعترة عام 2015 أصيب خلالها أربع جنود إسرائيليين وأصيب واعتقل خلالها.











