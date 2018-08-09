غزة: استعدادات لإطلاق سفن الحرية الرابعة نحو العالم

أكدت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار مواصلة جهودها المختلفة رغم العدوان والجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم الخميس في ميناء غزة، وأعلنت فيه استعدادها لإطلاق سُفن الحرية الرابعة من غزة نحو العالم، بالإضافة إلى إطلاق تظاهرة بحرية ثانية باتجاه الحدود الشمالية للقطاع، وذلك في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم السبت القادم لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما.

وقال الناطق باسم الهيئة بسام مناصرة أن" هذا الحراك يمثل قوة في إطار برنامج متكامل لتحقيق جملة أهداف على رأسها كسر الحصار مرة واحدة وإلى الأبد".

وأضاف أن رسالة الحراك هي رفض (الإرهاب) وبطشه بحق أبرياء شعبنا وأطفاله والذي كان آخره استشهاد الطفلة بيان خماش ووالدتها.

وطالب مناصرة ضرورة تدشين خط ملاحة بحري من خلال ميناء غزة يربط غزة بالعالم، مؤكدا على أن هذه القرار ينسجم مع القوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

من جهته قال هاني الثوابتة عضو الهيئة "لن تذهب دماء شهدائنا هدرا ولن نرضى بمعادلة الخضوع ولن نقبل بالمقايضة على حقوقنا، لذلك قررنا أن نستمر في هذا الحراك حتى ينكسر الحصار بالكامل عن القطاع".

وأشاد الثوابتة بأشكال النضال المختلفة المتكاملة من مسيرات عودة وسفن بحرية لكسر الحصار وتظاهرات بحرية إضافة إلى حملات المقاطعة العالمية، مؤكدا استمرارها حتى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.