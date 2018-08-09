نجاة مجموعة من المواطنين بقصف إسرائيلي شمال القطاع

أفاد مراسلنا شمال قطاع غزة، بنجاة مجموعة من الشبان بعد استهدافهم بصاروخ واحد على الأقل من طائرة استطلاع "إسرائيلية" قرب المقبرة الشرقية شمال غزة.

وذكر مراسلنا وفقاً لشهود عيان أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من الشبان الثائرين أثناء محاولتهم إطلاق طائرات وبالونات حارقة تجاه المستوطنات، مؤكداً عدم وقوع إصابات في صفوف الشبان.

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات من طائراته الحربية تجاه مواقع مدنية وعسكرية في مناطق متفرقة من قطاع غزة كافة أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم سيدة حامل وطفلتها.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة، استشهاد السيدة إيناس محمد خماش (23 عاما) وهي حامل في الشهر التاسع، وطفلتها بيان خماش (سنة ونصف) وإصابة زوجها محمد خماش بجراح متوسطة جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي لمنزلهم في منطقة الجعفراوي في دير البلح وسط قطاع غزة، إضافة إلى استشهاد المواطن علي الغندور (30 عاماً) شمال القطاع، فيما أصيب نحو 12 فلسطينياً بجراح مختلفة جراء القصف الإسرائيلي.

وكانت المقاومة الفلسطينية ردت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بعشرات القذائف الصاروخية منذ ليلة أمس حتى صباح اليوم الخميس؛ ما أدى لإصابة 12 إسرائيلياً بشظايا القذائف الصاروخية بينهم إصابة حرجة.