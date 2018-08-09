موقع "إسرائيلي" ينشر صورة حصرية لاجتماع الكابنيت

استهزأ موقع اخباري للاحتلال الإسرائيلي "0404" اليوم الخميس، باجتماع الكابنيت لقادة الاحتلال الاسرائيلي أثناء بحث التصعيد ضد قطاع غزة، ونشر صورة لعدد من "الارانب" وارفقها بعنوان "صورة حصرية لاجتماع الكابنيت".

وكان الكابنيت قد عقد اجتماعا مساء أمس على عجل ولم يستطع حماية سكانه في منطقة ما يُسمى "غلاف غزة" جراء رد المقاومة الفلسطينية على الإجرام والإرهاب الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة.

ولاقت الصورة تأييد عدد كبير من "الإسرائيليين" لمضمون الصورة حيث وصفوا قاداتهم بالأرانب، فمنهم من قال "حكومة ارانب" ومنهم من قال "انها معبرة جدا" ومن قال "انها الحقيقة"

وغيرها من التعليقات التي تتفق مع كون الكابنيت هو أرنب ما يشير إلى فقدان ثقة "الإسرائيليين" بقادتهم.



