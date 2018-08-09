بلدية دير البلح تعلن عن مشروع تطوير شارع النخل

أعلنت بلدية دير البلح اليوم الخميس، عن طرح مشروع تطوير شارع النخل بداخل المدينة وسط قطاع غزة.

وأفاد المهندس فاخر الكرد مدير دائرة المشاريع في البلدية بأنه سيتم البدء بتنفيذ المشروع المذكور مباشرة بعد الانتهاء من إجراءات الترسية.

وأوضح الكرد بأن المشروع سيشمل إنشاء بنية تحتية كاملة من مياه وصرف صحي وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى رصف أسفلت بعرض عشرة أمتار ورصيف بعرض ثلاثة أمتار على الجانبين وشبكة إنارة للشارع.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع خلال فترة سبعة أشهر بتمويل كريم من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبإشراف بلدية دير البلح.