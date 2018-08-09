الرئيس عباس يجتمع مع أمير قطر لمناقشة لبحث المصالحة والتصعيد في غزة

بدأ في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، اجتماع بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة.

وأطلع سيادته الأمير على آخر المستجدات السياسية على صعيد القضية الفلسطينية والمنطقة، والمخاطر المحدقة بمدينة القدس المحتلة والمقدسات المسيحية والإسلامية، إضافة إلى آخر التطورات المتعلقة بالمصالحة الوطنية الفلسطينية.

وجرى خلال الاجتماع التطرق للتصعيد الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم سيدة حامل وطفلتها وإصابة أكثر من 12 آخرين.

وحضر الاجتماع عن الجانب القطري، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وعن الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى قطر منير غنام.