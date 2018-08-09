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نادي الأسير: الأسيرة لمى خاطر.. (17) يوماً من التحقيق المتواصل في"عسقلان"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:38 - 09 اغسطس 2018
لمى خاطر لمى خاطر
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قال محامي نادي الأسير الفلسطيني فراس الصباح أن الأسيرة لمى خاطر ما تزال قيد التحقيق منذ 17 يوماً في معتقل "عسقلان" وتتعرض لضغوط كبيرة في محاولة للحصول على اعترافات منها.

وبينت الأسيرة خاطر المعتقلة منذ تاريخ 24 تموز/ يوليو المنصرم على خلفية كتاباتها، أن التحقيق يبدأ معها منذ الساعة السابعة صباحاً ويستمر حتى الساعة الثالثة فجراً من اليوم التالي وبشكل متواصل، وهي مقيدة بالكرسي طوال الوقت، ثم يقوم المحققون بنقلها إلى الزنزانة لمدة أربع ساعات، ثم يستأنفوا التحقيق معها مجدداً.

وأوضحت الأسيرة الخاطر (42 عاماً) من محافظة الخليل أن المحققين يجبرونها على تناول الطعام داخل غرفة التحقيق، ويوجهون لها الشتائم والتهديد بالسّجن لفترة طويلة أو اعتقالها إدارياً، وحرمانها من طفلها يحيى.

واشتكت الأسيرة خاطر وهي أم لخمسة أطفال من أوجاع شديدة بالظهر نتيجة للتحقيق وجلوسها طوال الوقت وهي مقيدة ووجهت ذلك للمحققين، بالمقابل كان ردهم أنهم يريدون كسر ظهرها.

يُشار إلى أن جلسة محكمة تُعقد اليوم للأسيرة خاطر في المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عسقلان".

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