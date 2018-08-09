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استمرار الهدوء مرتبط بسلوك الاحتلال

غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة: جولة التصعيد انتهت

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:12 - 09 اغسطس 2018
فصائل المقاومة فصائل المقاومة
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أعلنت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة، اليوم الخميس، أن جولة من التصعيد قد انتهت من طرفها وأن استمرار الهدوء مرتبط بسلوك الاحتلال.

وقال مصدر في غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة :"إن المقاومة ردت على جرائم العدو التي كان آخرها قتل عنصرين من المقاومة أثناء التدريب.

وأضافت: فصائل المقاومة تعتبر أن هذه الجولة من التصعيد قد انتهت من طرفها وان استمرار الهدوء مرتبط بسلوك الاحتلال.

يذكر، أن الاحتلال يشن عدوان كبير على قطاع غزة منذ الأمس، أدى لاستشهاد 3 مواطنين بينهم امرأة وطفلتها وإصابة زوجها في قصف منزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة.

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