ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

الحساينة يعلن منحة ألمانية لإعمار غزة بقيمة 13 مليون دولار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:56 - 09 اغسطس 2018
وزير الاشغال العامة والإسكان د. مفيد الحساينة وزير الاشغال العامة والإسكان د. مفيد الحساينة
مشاركة

 أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة عن التجهيز لمنحة إعمار جديدة بقيمة 13 مليون دولار بتمويل من جمهورية ألمانيا من خلال مكتب unops في غزة، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الأشغال العامة والإسكان .

وأكد الحساينة خلال لقائه مدير مكتب unops في غزة توكوميستو التزام الحكومة الفلسطينية بإعادة إعمار كافة المنازل التي تعرضت للهدم الكلي خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع قبل أربعة أعوام .

وناقش الجانبان خلال اللقاء تطورات العمل في مشاريع الإعمار، وآليات التنسيق لإدخال المواد إلى القطاع من الجانب الإسرائيلي .

 

متعلقات