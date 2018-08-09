عنوان "غارات تقتل امرأة حامل وطفلتها" تُغضب "إسرائيل" من الـ(BBC)

احتجت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، على عنوان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) حول التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، مطالبة بتغييره فورا.

وعنونت (BBC) خبرا عن الأحداث الجارية في غزة قائلة:"غارات تقتل امرأة حامل وطفلتها".

وقال إيمانويل نخشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة على حسابه في تويتر، "بي بي سي هذه شكوى رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية".

وأرفق تغريدته بصورة عن خبر نشرته هيئة الإذاعة البريطانية عنوانه، "غارات جوية إسرائيلية تقتل امرأة حامل وطفلتها".

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية تشير بذلك إلى إعلان وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد إيناس خماش، 23 عامًا وحامل، وطفلتها بيان، سنة ونصف السنة، في غارة إسرائيلية على غزة".

وكتب نخشون "هذا العنوان هو تحريف متعمد للواقع".

وأضاف"لقد تم استهداف الإسرائيليين من قبل حماس والجيش الإسرائيلي تحرك لحمايتهم".

وتابع المتحدث الإسرائيلي "غيروا العنوان فورًا".