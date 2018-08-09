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"ميلادينوف" يُلغي زيارته المقررة لغزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 10:24 - 09 اغسطس 2018
ميلادينوف ميلادينوف
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اعلن مبعوث الامم المتحدة نيكولا ميلادينوف صباح اليوم الخميس، عن إلغاء زيارته المقررة لقطاع غزة  بسبب اطلاق الصواريخ من غزة نحو "إسرائيل".

 وقال موقع المستوطنين 7 وحسب مدير مكتبه فلا جدوى من اجراء نقاشات مع قادة حماس في هذه الفترة .

ويشار الى قطاع الاحتلال الاسرائيلي ومنذ الليلة الماضية يشن عدة غارات في مناطق متفرقة من القطاع مما ادى لاستشهاد ثلاثة مواطنين بينهم سيدة حامل وابنتها الرضيعة وعدد من الاصابات ، وسط رد من القاومة على جرائم الاحتلال بإستهدافها لعدد من البلدات "الاسرائيلية" المحاذية لقطاع غزة .

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