"ميلادينوف" يُلغي زيارته المقررة لغزة

اعلن مبعوث الامم المتحدة نيكولا ميلادينوف صباح اليوم الخميس، عن إلغاء زيارته المقررة لقطاع غزة بسبب اطلاق الصواريخ من غزة نحو "إسرائيل".

وقال موقع المستوطنين 7 وحسب مدير مكتبه فلا جدوى من اجراء نقاشات مع قادة حماس في هذه الفترة .

ويشار الى قطاع الاحتلال الاسرائيلي ومنذ الليلة الماضية يشن عدة غارات في مناطق متفرقة من القطاع مما ادى لاستشهاد ثلاثة مواطنين بينهم سيدة حامل وابنتها الرضيعة وعدد من الاصابات ، وسط رد من القاومة على جرائم الاحتلال بإستهدافها لعدد من البلدات "الاسرائيلية" المحاذية لقطاع غزة .