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#غزة_تحت_القصف

سلسلة غارات "إسرائيلية" على شمال ووسط وجنوب القطاع

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 10:04 - 09 اغسطس 2018
قصف موقع الشرطة العسكرية ‫(39191048)‬ ‫‬.JPG قصف موقع الشرطة العسكرية ‫(39191048)‬ ‫‬.JPG
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استهدفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس، عدة مناطق في قطاع غزة.

ويأتي القصف استمراراً، للعدوان "الإسرائيلي" الذي تشنه على قطاع غزة، وأدى حتى هذه اللحظة لاستشهاد 3  مواطنين بينهم امرأة وابنتها بعد قصف لمنزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة.

10.28: استهداف شرق قطاع غزة لموقع أبوجراد العسكري التابع لكتائب القسام.

- 10.20: طائرات الاحتلال تقصف موقع الآثار جنوب غرب دير البلح

- 10.15: استهداف الاحتلال لموقع بدر جنوب شرق غزة

- 10.10: طائرات الاحتلال تقصف موقع البحرية شمال بيت لاهيا

- 10.00: طائرات الاحتلال تقصف موقع سعد صايل شرق رفح جنوب القطاع

 

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