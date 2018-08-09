سلسلة غارات "إسرائيلية" على شمال ووسط وجنوب القطاع

استهدفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس، عدة مناطق في قطاع غزة.

ويأتي القصف استمراراً، للعدوان "الإسرائيلي" الذي تشنه على قطاع غزة، وأدى حتى هذه اللحظة لاستشهاد 3 مواطنين بينهم امرأة وابنتها بعد قصف لمنزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة.

10.28: استهداف شرق قطاع غزة لموقع أبوجراد العسكري التابع لكتائب القسام.

- 10.20: طائرات الاحتلال تقصف موقع الآثار جنوب غرب دير البلح

- 10.15: استهداف الاحتلال لموقع بدر جنوب شرق غزة

- 10.10: طائرات الاحتلال تقصف موقع البحرية شمال بيت لاهيا

- 10.00: طائرات الاحتلال تقصف موقع سعد صايل شرق رفح جنوب القطاع