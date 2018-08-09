ادعيس يدعو إلى صلاة جمعة حاشدة في الحرم الابراهيمي

دعا وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى التوجه يوم غدٍ الجمعة للصلاة في الحرم الابراهيمي، والمرابطة فيه، لحمايته من مخططات الاحتلال الاسرائيلي التي تعمل على السيطرة عليه.

وطالب ادعيس في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الخميس، المسلمين بضرورة تكثيف تواجدهم في داخل الحرم بشكل يومي، ليس في أوقات الصلوات فحسب، وإنما في كل الأوقات من خلال تنفيذ أنشطة، وفعاليات دينية، وثقافية، تتعلق بالدعوة للصمود في وجه كل إجراءات الاحتلال وانتهاكاته المتعددة.

كما طالب مؤسسات المجتمع المدني ومنظمي المسارات إلى وضعه ضمن مساراتهم، والتعريف به كمكان إسلامي صرف.

ووجه ادعيس دعوته لكل المؤسسات الدولية للعمل سريعاً لإنقاذ الابراهيمي من "التغوُّل الاستيطاني المنظم ضده بشكل واضح وجلي سواء من خلال إغلاقه أمام المصلين المسلمين، أو من خلال منع الأذان الذي يدعو للصوات فيه، أو من خلال عمليات تغيير الواقع الحالي من خلال العبث اليومي في مرافقة التاريخية والأثرية".