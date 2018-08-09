الحكومة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان "الإسرائيلي" على غزة

طالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل، لوقف العدوان الاسرائيلي على ابناء شعبنا في المحافظات الجنوبية .

وحمل المحمود، في بيان صحفي اليوم الخميس، حكومة الاحتلال والإدارة الامريكية المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي يشهده قطاع غزة، واستمرار الحصار منذ 11 عاما، والذي فاقم الأوضاع وطال كافة مستويات الحياة وما زال يدفع بأبناء شعبنا الى مزيد من التوتر والمخاطر .

واكد أن الخطر الشديد الذي يحدق بالقضية الفلسطينية برمتها يستوجب تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية على الفور، وذلك عبر تمكين الحكومة بشكل كامل في القطاع، كما تم الاتفاق عليه برعاية مصرية .

وكان 3 مواطنين قد استشهدوا فجر اليوم الخميس، بينهم امرأه حامل، وطفلتها، فيما أصيب 12 آخرون بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف مواقع متفرقة في قطاع غزة.