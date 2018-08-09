حماس: المقاومة تحمل المسئولية الكبرى على قلب موازين المعركة مع العدو

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، أن "المقاومة الفلسطينية تصر بكل شموخ وإباء وتحمل للمسئولية الكبرى على قلب موازين المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وقال المتحدث باسم حماس فوزي ‏برهوم في تغريدة له على تويتر:" إنه وبعزيمة الرجال وبإرادة الأبطال كان الوعد وحان الوفاء لدماء الشهداء".

وأضاف: "فها هي المقاومة الباسلة تصر وبكل شموخ وإباء وتحمل للمسئولية الكبرى على قلب موازين المعركة مع العدو وتخوضها بكل ثقة واقتدار".

وأشار برهوم إلى أن "شعبنا الذي احتضن المقاومة وما يزال وخرج هؤلاء الرجال يستحق كل هذه التضحيات وأكثر".

يذكر، أن الاحتلال يشن عدواناً كبيراً على أبناء شعبنا أدى لاستشهاد 3 مواطنين بين امرأة وابنتها، في قصف استهدف منزلهم في وسط القطاع.