القسام يزف المجاهد "علي الغندور"

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام المجاهد علي الغندور الذي استشهد اثر قصف إسرائيلي أثناء تأديته واجبه الجهادي.

إليكم نص البيان

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

بيان عسكري صادر عن :

... ::: كتائب الشهيد عز الدين القسام ::: ...

كتائب القسام تزف المجاهد علي الغندور إثر قصف صهيوني أثناء تأديته واجبه الجهادي

على طريق ذات الشوكة يمضي مجاهدو القسام الأبطال، لا يعرفون للراحة أو القعود سبيلاً، فصمتهم ما هو إلا جهادٌ وإعدادٌ لطالما رأى العدو والصديق ثمرته في ساحات النزال، فمن التدريب إلى التصنيع إلى حفر أنفاق العزة والكرامة إلى المرابطة على ثغور الوطن، سلسلةٌ جهاديةٌ يشد بعضها بعضاً، وشبابٌ مؤمنٌ نذر نفسه لله مضحياً بكل غالٍ ونفيس، يحفر في الصخر رغم الحصار والتضييق وتخلي البعيد والقريب، يحدوه وعد الآخرة الذي هو آتٍ لا محالة يوم يسوء مجاهدونا وجوه الصهاينة بإذن الله، ويطردونهم من أرض الإسراء أذلةً وهم صاغرون.

وقد ارتقى على درب الجهاد والمقاومة وفي ميدان الشرف والعزة أحد مجاهدي كتائب القسام الأبطال:

الشهيد القسامي المجاهد/ علي يوسف الغندور

(31 عاماً) من مسجد "الصالحين" بمعسكر جباليا شمال القطاع

حيث لقي ربه شهيداً –بإذن الله تعالى- اليوم الخميس 27 ذو القعدة 1439هـ الموافق 09/08/2018م إثر قصف صهيوني أثناء تأديته واجبه الجهادي، ليغادر دنيانا وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك، نحسبه من الشهداء والله حسيبه ولا نزكيه على الله.

وإننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام ونحن نزف إلى العلا شهيدنا المجاهد فإننا نؤكد أن دماءه ودماء جميع شهداء شعبنا لن تذهب هدراً بإذن الله تعالى.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام–فلسطين

الخميس 27 ذو القعدة 1439هـ

الموافق 09/08/2018م