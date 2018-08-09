ميلادينوف: سنستمر لعدم تدهور الوضع في غزة

عبر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، عن عميق قلقه إزاء التصعيد الأخير بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني.

وقال ميلادينوف في تصريح له، منذ شهور وأنا أحذر من أن الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية في غزة تخاطر بصراع مدمر لا يريده أحد. وأضاف لقد تعاونت الأمم المتحدة مع مصر وجميع الأطراف المعنية في جهد لم يسبق له مثيل لتجنب مثل هذا التطور.

وأشار إلى أن الجهود الجماعية منعت الوضع من الانفجار حتى الآن. إذا لم يتم احتواء التصعيد الحالي على الفور، فإن الوضع يمكن أن يتدهور بسرعة مع عواقب مدمرة لجميع الناس.

ولفت إلى ان الجهود ستتواصل لضمان عودة غزة من حافة الهاوية، ومعالجة جميع القضايا الإنسانية، وأن الجهود التي تقودها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية تنجح".

يشار إلى أن ميلادينوف لم يتحدث عن الجرائم الإسرائيلية، باستهدافها الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، وجريمته النكراء أول أمس التي أدت إلى استشهاد مقاومين من كتائب القسام، وركز في انتقاده لقصف المقاومة على المواقع العسكرية الإسرائيلية.

الجدير ذكره، أن المقاومة الفلسطينية أكدت على حقها في الرد على جرائم العدو الصهيوني وأنها جاهزة ومستعدة للدفاع عن شعبنا الفلسطيني.