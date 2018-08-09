كتائب القسام يعلن المواقع التي استهدفها بالصواريخ

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن أبرز المواقع الصهيونية التي استهدفتها بالقصف.

وأوضحت الكتائب في بيان مقتضب، أن مجاهديها استهدفوا موقع رعيم وهو مقر قيادة فرقة غزة لدى جيش العدو، وقاعدة يفتاح، وقاعدة زيكيم، وموقع ناحل عوز، وموقع إيرز، ومغتصبة سيديرون ، وكيبوتس ناحل عوز.

وفي ذات السياق، ذكرت وسائل الاعلام العبرية، أن نحو 80 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة، تصدت القبة الفولاذية لـ 11 منها، فيما سقطت البقية في المستوطنات.

وشن جيش الاحتلال سلسلة غارات بالطائرات الحربية مستهدفاً مواقع المقاومة في جميع أرجاء قطاع غزة.