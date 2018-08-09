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شهيد و6 إصابات في قصف إسرائيلي على غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 00:25 - 09 اغسطس 2018
الشهيد علي الغندور الشهيد علي الغندور
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استشهد المواطن علي الغندور 30 عاماً في قصف إسرائيلي لسيارة غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن طائرات الاحتلال استهدفت سيارة مدنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى اصابة مواطنين بجراح احدهما وصفت بالخطيرة، تم تحويلهما لمستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، ان المواطن الغندور استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة التي أصيب بها في قصف إسرائيلي شمال القطاع.

يشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على قطاع غزة مستهدفاً مواقع المقاومة، والأراضي الزراعية، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين، واضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين.

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