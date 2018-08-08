غزة_تحت_القصف.. متابعة لحظة بلحظة

شنت طائرات الاحتلال الصهيوني عدداً من الغارات، مساء اليوم الأربعاء، على عدة أهدافٍ في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، موقعاً للمقاومة في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، كما استهدفت أرضاً زراعية بالقرب من بوابة صلاح الدين في رفح جنوب القطاع.

متابعة لحظة بلحظة:

10:02 الاحتلال: 10 قذائف أطلقت من قطاع غزة باتجاه أشكول وسقطت في مناطق فارغة.

10:00 طائرات الاحتلال تقصف أرضا زراعية شرق عبسان في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

9:58 طائرات الاحتلال تقصف هدفا ب 5 صواريخ شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

9:55 طائرات الاحتلال تشن 3 غارات قرب النادي البحري غرب مدينة غزة.

9:55 صافرات الانذار تدوي في ناحل عوز.

9:53 المتحدث باسم جيش الاحتلال: طائرات الجيش تغير على عدة مواقع في قطاع غزة.

9:47: طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة في رفح جنوب القطاع.

9:41 صافرات الانذار تدوي من جديد في مستوطنات غلاف غزة.

9:37: طائرات الاحتلال تستهدف أرضاً زراعية بالقرب من بوابة صلاح الدين جنوب قطاع غزة

9:35 صافرات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة