لماذا ألغى نتنياهو زيارته إلى كولومبيا؟

عبد الرحمن شهاب - مدير مركز أطلس للدراسات

إذا كان كل ما قيل عن ترتيبات سياسية مع غزة غير صحيح، فلماذا ألغى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو زيارته إلى كولومبيا؟

كان موعد الزيارة المقرر في الخامس من آب/ أغسطس، وهو نفس اليوم الذي تمت فيه محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفي نفس اليوم اتهم الرئيس الفنزويلي كولومبيا بالضلوع وراء محاولة الاغتيال، لكن لا يوجد أدلة على هذا الاتهام.

من غير المستبعد أن يكون لدي "الموساد" علم بنوايا كولومبية لاغتيال الرئيس الفنزويلي، حتى وإن لم يكن لهم يد في ذلك. ومن هنا، عملية مثل هذه لو حصلت أثناء وجود رئيس الحكومة نتنياهو في كولومبيا وتمكنت الأجهزة الأمنية الفنزويلية من العثور على أدلة إدانة لكولومبيا؛ فان الاتهامات قد تطال "إسرائيل"، وقد تخلق توترًا يهدد حياة نتنياهو. ومن جانب آخر، يشير إلغاء الزيارة إلى أن "الموساد" قد علم بانطلاق عملة الاغتيال، فطلب من نتنياهو إلغاء زيارته.