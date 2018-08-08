جامعة الإسراء ومؤسسة الخليج التعليمية توقعان اتفاقية "تجهيز مختبر التشخيص الوراثي والأمراض السرطانية"

وقعت جامعة الإسراء ومؤسسة الخليج التعليمية، اتفاقية "تجهيز مختبر التشخيص الوراثي والأمراض السرطانية"، بتبرع كريم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دولة الكويت وذلك في مقر الشمال للجامعة بشارع يافا –المحطة.

ووقعت الاتفاقية بحضور، رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحجار، والدكتور أحمد الوادية مدير دائرة العلاقات العامة والدولية والدكتور خليل حماد مدير التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، ولفيف من عمداء الكليات والأكاديميين في الجامعة، ومن مؤسسة الخليج الأستاذة آمنة العاوور رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج التعليمية.

بدوره رحّب رئيس جامعة الإسراء الدكتور عدنان الحجار، بالحضور، مشيداً بدور مؤسسة الخليج التعليمية في دعم الجامعات الفلسطينية عامة، وجامعة الإسراء خاصة، مثمناً المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة التي تخدم قطاعات كبيرة من المجتمع.

وأكد د. الحجار أن هذه الاتفاقية التي تنص على تجهيز مختبر التشخيص الوراثي والأمراض السرطانية في جامعة الإسراء بدعم كامل من المؤسسة وبتمويل من الصندوق الكويتي، سيصب في خدمة المجتمع المحلي والطلبة والمسيرة التعليمية في فلسطين.

وأوضح، أن المسؤولية الاجتماعية يجب أن تكون على سلم أولويات المؤسسات الوطنية والتعليمية، مؤكداً أن جامعة الإسراء تولي أهمية كبيرة لهذا الجانب منذ نشأتها من خلال ما تقدمه من منح دراسية كاملة وجزئية للطلبة، ومساعدات، وتسهيلات للطلبة.

من جانبها قالت الأستاذة آمنة العاوور رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج التعليمية "إن مؤسسة الخليج التعليمية أصرّت وعملت بجد واجتهاد وواجهت كافة العقبات والصعاب في سبيل الوصول إلى هذه اللحظة وتوقيع هذه الاتفاقية لإنشاء المختبر الأول من نوعه في غزة والذي كان من نصيب جامعة الإسراء التي قدّمت الأفكار والمشاريع التي تساهم في تحقيق أهداف المجتمع.









