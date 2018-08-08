خانيونس: وفد من "الجهاد" يهنئ رئيس البلدية الجديد بتولي مهامه رسميا

نظم وفد من حركة الجهاد الإسلامي بمحافظة خان يونس، اليوم الأربعاء، زيارة لمقر بلدية خان يونس، لتهنئة رئيسها الجديد م. علاء الدين البطة، بتولي مهامه رسميا.

وأعرب الوفد عن تهانيه الحارة للمهندس البطة على هذه الثقة الغالية، متمنيا له السداد والتوفيق في الأمانة التي أسندت إليه.

وأبدت الحركة استعدادها للتنسيق والتعاون مع البلدية في كافة الإجراءات والخطوات التي تصب في صالح المواطن، وتعزيز وتحسين نوعية الخدمات المقدمة له.

بدوره، أعرب م. البطة عن تقديره واحترامه لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشيرا إلى اعتبارها مكونا أصيلا ورئيسيا على الساحة الفلسطينية.

وعبر م. البطة عن تطلعه لتعزيز التعاون والتنسيق مع الحركة، بهدف خدمة المواطن، والارتقاء بخدماته.

وشارك في استقبال وفد الجهاد - الذي كان على رأسه أبو محمد العفيفي ومنير البيوك - إلى جانب رئيس البلدية الجديد، سلفه المهندس يحيى الأسطل، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.







