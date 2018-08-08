إعلان منح دراسية في كوبا للعام 2018/2019

علنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر ثلاث منح دراسية في كوبا للحصول على درجة البكالوريوس في الطب البشري.

الشروط والتعليمات:

للاطلاع على تفاصيل المنح الدراسية لدرجة البكالوريوس في كوبا اضغط هنـــــا .

لتقديم الطلب الإلكتروني اضغط هنـــــا .

آلية تقديم الطلب :

على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الإالكتروني حسب التاريخ النهائي المحدد لتعبئة الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة .

تقدم الطلبات مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة أدناه،

بخصوص طلبة غزة تقدم الطلبات في وزارة التربية والتعليم العالي في غزة – تل الهوا.