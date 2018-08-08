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النيابة تشترط وقف التنفيذ

الاحتلال يقرر الافراج عن أربعة صحفيين بكفالة مالية

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 16:00 - 08 اغسطس 2018
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أفاد محامي نادي الأسير عبد الناصر النوباني بأن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" قررت، اليوم الأربعاء، الإفراج عن أربعة صحفيين بشروط، تمثلت بكفالة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل لكل واحد، وهم: علاء الريماوي، ومحمد سامي علوان، وقتيبة حمدان، وحسني انجاص.

وأوضح المحامي النوباني، في بيان صحفي، أن نيابة الاحتلال اشترطت وقف تنفيذ القرار حتى يوم غد الخميس بذريعة فحص إمكانية تقديم استئناف عليه.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل 23 صحفيا وصحفية منهم 8 صحفيين اعتقلوا خلال شهر تموز المنصرم وبداية شهر آب الجاري.

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