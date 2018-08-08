السعودية تعاقب كندا بوقف استيراد القمح والشعير

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية أنها أبلغت موردي الحبوب الدوليين المؤهلين بوقف توريد شحنات القمح والشعير، ذات المنشأ الكندي.

جاء ذلك، في بيان للمؤسسة اليوم، على خلفية توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتستورد السعودية 3.5 ملايين طن قمح سنويا من مناشئ متعددة حول العالم، فيما كندا بين أهم المصدرين للقمح إلى المملكة.

والإثنين الماضي، استدعت السعودية سفيرها لدى كندا، معتبرة سفير الأخيرة لدى الرياض، "شخصا غير مرغوب فيه"؛ على خلفية ما عدته الرياض "تدخلا صريحا وسافراً في الشؤون الداخلية للبلاد".

وأعلنت المملكة "تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة، مع كندا واحتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".

جاء ذلك، في أعقاب دعوة وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، الرياض، إلى الإفراج عمّن أسمتهم "نشطاء المجتمع المدني" تم توقيفهم في المملكة.

وتبلغ الاستثمارات السعودية في الشركات الكندية منذ 2006، نحو 6 مليارات دولار، وفق ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية.