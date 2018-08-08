الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل

وقعت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مذكرة تفاهم مشترك مع وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية لتنفيذ مشروع بناء قدرات طلبة نظم المعلومات الجغرافية وربطهم بسوق العمل “GIS For Community”، والذي تنفذه الكلية الجامعية بتمويل من البنك الدولي من خلال صندوق تطوير الجودة بوزارة التربية والتعليم العالي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور ومشاركة كل من الأستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية، السيد صلاح الدين أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، الدكتور ماهر عجور نائب الرئيس للشئون الأكاديمية، الدكتور تامر شتيوي رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع في الكلية، وممثلين عن الكلية وأسرة وزارة النقل والمواصلات.

وبموجب مذكرة التفاهم ستعمل كل من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ووزارة النقل والمواصلات الفلسطينية على تعزيز وتطوير القدرات الفنية والمهنية للطلبة المستفيدين من المشروع في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وهو أمر من شأنه المساهمة في دمج الطلبة حال تخرجهم في المجتمع المحلي وخلق فرص عمل جديدة لهم في هذا المجال.

بدوره رحب الأستاذ الدكتور رفعت رستم بالحضور، وأعرب عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة التي تأتي ضمن أنشطة مشروع بناء قدرات طلبة نظم المعلومات الجغرافية وربطهم بسوق العمل والذي يعتبر من المشاريع النوعية والمهمة على المستوى المحلي والدولي والعالمي، مشيرا إلى أن الكلية الجامعية علاوة على دورها الأكاديمي فإنها مؤسسة مجتمعية تسعى من خلال برامجها وانشطتها ومشاريعها أن تكون رافدا في تنمية وتطوير المجتمع الفلسطيني، مؤكدا على أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الرسمية والحكومية في المجتمع في إطار خدمة مسيرة البحث العلمي وقطاع طلبة الجامعات وتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لسوق العمل.

من جانبه أشاد السيد صلاح الدين أبو شرخ بخطوة التعاون والشراكة مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية باعتبارها كبرى مؤسسات التعليم الجامعي التقني والمهني في فلسطين، مثمنا دورها البارز في خدمة المجتمع الفلسطيني وإرفاده بالنخب المؤهلة في العديد من الاختصاصات والمجالات المهمة والحيوية، معبرا عن أمله في نجاح المذكرة بتحقيق كافة الأهداف المرجوة منها وأن تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البناء مع الكلية الجامعية في العديد من المجالات الأكاديمية والتقنية الضرورية والملحة ووفق الإمكانات المتاحة لدى جميع الأطراف.

من ناحية أخرى أكد الدكتور تامر شتيوي أن الكلية الجامعية ستقدم الدعم الفني المتكامل لوزارة النقل والمواصلات في مجال نظم المعلومات الجغرافية من خلال تدريب الطواقم الخاصة بالوزارة على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية التي تملكها الكلية الجامعية، إضافة إلى تقديم جملة من الحلول التطبيقية لمشكلات واقعية تعاني منها الوزارة في مجال نظم المعلومات الجغرافية والمساحة، وذلك من خلال مشاريع وأبحاث التخرج التي سينفذها طلبة الاختصاص.

وبعد توقيع الاتفاقية اصطحب رستم وفد الوزارة بجولة ميدانية لعدد من مرافق الكلية الجامعية اشتملت على مختبر صناعة وتصميم الأزياء ومختبر المحاكاة للمحاسبة ومختبر العلاج الطبيعي والمركز الإعلامي ومقر قسم برامج الدبلوم المهني وورشة يوكاس لصيانة وتشخيص أعطال السيارات.

يشار إلى أن مشروع بناء قدرات طلبة نظم المعلومات الجغرافية وربطهم بسوق العمل يعتبر من المشاريع النوعية التي تنفذها الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، والذي سيتم من خلاله تطوير الخطة الدراسية لاختصاص نظم المعلومات الجغرافية وإنشاء مركز يوكاس لنظم المعلومات الجغرافية لتقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية والمساحة للمجتمع المحلي بمختلف فئاته ومؤسساته، فضلا عن تأهيل الطواقم الأكاديمية والفنية بالكلية وإكسابهم أحدث التقنيات في هذا المجال المتميز.















