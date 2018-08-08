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مغادرة وفد قيادة حماس الخارج قطاع غزة للجانب المصري عبر معبر رفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:33 - 08 اغسطس 2018
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري
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قالت مصادر محلية، أن وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، غادر ظهر اليوم الأربعاء، قطاع غزة بعد زيارة استغرقت ستة أيام.

وكان وفد حركة حماس قد وصل للقطاع منذ ستة أيام، ويضم نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري ورئيس الحركة بالخارج ماهر صلاح، والقيادات في الحركة موسى أبو مرزوق وحسام بدران وعزت الرشق وموسى دودين ومحمد نصر وماهر عبيد وزاهر جبارين.

ووفقاً للمصادر، فالوفد غادر القطاع عبر معبر رفح، فيما لم تذكر أي تفاصيل عن الوفد المغادر للقاهرة.

وتأتي زيارة الوفد لقطاع غزة، بعد لقاءات مع قيادة المخابرات المصرية بالقاهرة، للتشاور بشأن التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني.

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