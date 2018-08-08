ادعيس: قرار إغلاق المسجد الابراهيمي تدفع المنطقة لحرب دينية

أكد سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الأربعاء، أن الانتهاكات "الإسرائيلية" للمسجدين الإبراهيمي والأقصى تزداد خطورة، وعدداً، وكثافة في عدد المقتحمين من سوائب المستوطنين لكلا المسجدين اللذين يعانيان من ظلم الاحتلال وبطشه ودعمه للانتهاكات اليومية في تدنيس واضح لقدسيتهما.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت اليوم الأربعاء، نيتها اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف لمدة 24 ساعة؛ بحجة الأعياد اليهودية.

وأوضح ادعيس، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الإبراهيمي اليوم في العاشرة مساء تحت مبررات واهية تضفي صبغة دينية على الصراع وتدفع بالمنطقة إلى حرب دينية ستحمل في طياتها الويلات والمصائب.

وقال ادعيس:"إن الاحتلال يعمل بشكل يومي للسيطرة على الاماكن الدينية الاسلامية بشكل مدروس وممنهج وبما يؤدي من خلال تكراره إلى تكريسه والتعامل معه كأمر واقع لا يمكن تغييره".

وأضاف، أن الشعب الفلسطيني بوعيه وصموده سيفشل كل قرارات وممارسات وانتهاكات هذا الاحتلال وسيرد هجماته كافة على مقدسات وأوقاف ومقدرات الشعب الفلسطيني في وطنه بكافة السبل التي تحفظ حقه.

وطالب ادعيس المؤسسات الحقوقية الدولية ومؤسسة اليونسكو على وجه التحديد بالوقوف أمام التزاماتها القاضية بحماية تراث الشعب الفلسطيني وثقافته وحضارته التعددية .