قوات الاحتلال تغلق الحرم الابراهيمي 24 ساعة أمام المصلين

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نيتها اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف لمدة 24 ساعة؛ بحجة الأعياد اليهودية.

وأوضح مدير الحرم الابراهيمي حفظي أبو اسنينة، أن سلطات الاحتلال ستغلق الحرم اعتبارا من مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، وحتى يوم غدٍ الخميس في الوقت ذاته، بحجة الأعياد اليهودية.

وأشار إلى أن قرار اغلاق الحرم الابراهيمي في الأعياد اليهودية اتخذته لجنة "شمغار" في أعقاب مجزرة الحرم الابراهيمي عام 1994، ضمن توصياتها المجحفة بحق المسلمين كعقاب للضحية، حيث تمنع أداء الصلاة، ورفع الأذان، وتواجد المسلمين في الحرم الابراهيمي، في الأعياد اليهودية.

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