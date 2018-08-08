الاحتلال يعتقل شابين من بيت ريما شمال غرب رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابين من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وقال مراسلنا، إن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر عزيز وائل الريماوي ( 29 عاما)، والشاب سامر سامي الريماوي ( 27 عاما)، بعد مداهمة منزليهما في البلدة.

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

يذكر أن الاحتلال أفرج الليلة الماضية عن الأسير المضرب عن الطعام محمد نمر الريماوي بعد إضراب استمر 20 يوماً، فيما أفرج عن والده نمر 54 عاماً الذي اعتقل بعد أيام من اعتقال نجله، في خطوة من الاحتلال للضغط عليه من أجل أن يفك إضرابه.