"القسام" يدحض مزاعم العدو حول جريمته شمال القطاع

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء الثلاثاء؛ "مشاهد تدحض مزاعم الاحتلال" الإسرائيلي حول "جريمة اغتيال" مجاهديها شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان لها اليوم: إننا ونحن نزف إلى العلا شهيدينا المجاهدين عبد الحافظ السيلاوي وأحمد مرجان اللذين ارتقيا في قصفٍ إسرائيلي استهدفهما شمال القطاع، فإننا نضع بين أيديكم تفاصيل الجريمة التي يحاول الاحتلال تبريرها عبر اختلاق الأكاذيب والمبررات الواهية التي لا تنطلي على أحد.

وأضاف البيان: في تمام الساعة 10:35 من صباح اليوم الثلاثاء 25 ذو القعدة 1439هـ الموافق 07/08/2018م انطلقت مناورةٌ تدريبيةٌ في موقع عسقلان التابع لكتائب القسام شمال القطاع، بحضور لفيفٍ كبيرٍ من الأهالي وقيادة حركة حماس، وقد تخلل المناورة عددٌ من الانفجارات، كما شارك فيها اثنان من القناصة هما الشهيدان عبد الحافظ السيلاوي وأحمد مرجان حيث كانا يعتليان برج إنزال وبحوزتهما قطعتي سلاح من نوع دراجنوف، ويطلقان النار باتجاه عددٍ من الشواخص داخل الموقع كجزءٍ من سيناريو المشروع التدريبي، وفي تمام الساعة 10:40 صباحاً قام الاحتلال باستهداف برج الإنزال بقذيفةٍ مدفعيةٍ، مما أدى إلى ارتقاء مجاهدينا.

وتابع البيان: إن كتائب القسام إذ تعلن عن هذه التفاصيل التي تبين كذب رواية الاحتلال وما نشره من صور حاول من خلالها تبرير جريمته، فإنها تنظر بخطورةٍ بالغةٍ إلى هذا الحدث الإجرامي وتحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عنه.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال إن دبابة تابعة للجيش هاجمت موقعاً لكتائب القسام رداً على اطلاق نار على قوة تابعة للجيش في شمال قطاع غزة.