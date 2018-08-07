ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

الاحتلال يفرج عن المعتقل المضرب محمد الريماوي ووالده

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 21:25 - 07 اغسطس 2018
تعبيرية تعبيرية
مشاركة

أفرجت سلطات الاحتلال قبل قليل عن المعتقل المضرب عن الطعام لليوم ال20 محمد الريماوي (27 عاماً) والده نمر محمد الريماوي (54 عاماً) من زنازين مركز تحقيق عسقلان، حسبما أفاد محامي مؤسسة الضمير خضر دعيبس.

وأضاف محامي الضمير دعيبس أن سلطات الاحتلال قررت في البداية الافراج عن الوالد نمر محمد الريماوي، الذي اعتقلته واحضرته لمركز تحقيق عسقلان للضغط على ابنه للاعتراف بتهم لم يقم بها، ولدفعه لفك إضرابه عن الطعام، وبعدها تقرر الافراج عن المعتقل محمد الريماوي بعد تدهور وضعه الصحي، وعدم رغبة الاحتلال في نقله الى المستشفى وتحمل عبء وضعه الصحي.

وكان المعتقل محمد الريماوي قد دخل إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ لحظة اعتقاله احتجاجاً على إعادة اعتقاله وظروف التحقيق معه في مركز تحقيق "عسقلان.

يشار الى أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت محمد الريماوي وهو من محافظة رام الله والبيرة بتاريخ 19 تموز 2018، بعد استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال "الشاباك"، علماً أنه أسير سابق قضى ثلاث سنوات في الأسر قبل أن يتحرر قبل حوالي ستة شهور.

متعلقات