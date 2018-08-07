الاحتلال يفرج عن المعتقل المضرب محمد الريماوي ووالده

أفرجت سلطات الاحتلال قبل قليل عن المعتقل المضرب عن الطعام لليوم ال20 محمد الريماوي (27 عاماً) والده نمر محمد الريماوي (54 عاماً) من زنازين مركز تحقيق عسقلان، حسبما أفاد محامي مؤسسة الضمير خضر دعيبس.

وأضاف محامي الضمير دعيبس أن سلطات الاحتلال قررت في البداية الافراج عن الوالد نمر محمد الريماوي، الذي اعتقلته واحضرته لمركز تحقيق عسقلان للضغط على ابنه للاعتراف بتهم لم يقم بها، ولدفعه لفك إضرابه عن الطعام، وبعدها تقرر الافراج عن المعتقل محمد الريماوي بعد تدهور وضعه الصحي، وعدم رغبة الاحتلال في نقله الى المستشفى وتحمل عبء وضعه الصحي.

وكان المعتقل محمد الريماوي قد دخل إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ لحظة اعتقاله احتجاجاً على إعادة اعتقاله وظروف التحقيق معه في مركز تحقيق "عسقلان.

يشار الى أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت محمد الريماوي وهو من محافظة رام الله والبيرة بتاريخ 19 تموز 2018، بعد استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال "الشاباك"، علماً أنه أسير سابق قضى ثلاث سنوات في الأسر قبل أن يتحرر قبل حوالي ستة شهور.