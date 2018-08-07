الاحتلال يصادق على انشاء 3 مستوطنات جديدة بالنقب

صادقت ما تسمى "اللجنة القطرية للتنظيم والبناء" في "اسرائيل"، اليوم الثلاثاء، على إنشاء ثلاث مستوطنات يهودية جديدة في النقب.

وبحسب موقع "I 24"، فإنه لا بد من الحصول على مصادقة من المجلس الوزاري للإسكان، حتى يتم انشاء هذه البلدات الجديدة.

وعمليًا صادقت اللجنة على إنشاء مستوطنتين جديدتين باسم "دانيئيل" و "عير اوبوت" الى جانب توسيع قرية "نيتسانا" لتصبح بلدة جديدة.

ويتوقع أن تقام قرية "دانيئيل" في شمال غرب النقب، على أن تشمل 450 وحدة سكنية، في حين ستُقام بلدة "عير أوبوت" وتضم مبدئيا 250 وحدة سكنية، بينما صادقت اللجنة على توسيع قرية "نيتسانا"، بحسب الموقع ذاته.

يذكر أن سلطات الاحتلال هدمت قرية "أم الحيران" البدوية العربية في النقب وهجرت سكانها بداعي اقامة بلدة يهودية باسم "حيران" على أنقاضها.

كما هدمت مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، يوم 26-7- 2018، وشردت الأطفال والنساء والمسنين وتركتهم في العراء دون مأوى، وهي المرة الـ131.